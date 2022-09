Media/RTS : le Syndicat des Professionnels de l'Audiovisuel Public (SYNPAP) officiellement reconnu.

À travers une note rendue publique, le Syndicat des Professionnels de l’Audiovisuel Public ( SYNPAP), informe les militants et tous les agents de la RTS, avoir reçu son récépissé de reconnaissance officielle du Ministère de l’Intérieur ce jeudi 01 septembre 2022.



Aussitôt reconnu, le SYNPAP a décliné sa feuille de route et compte mettre sur la table de négociations un certain nombre de points. Il s'agit pour le syndicat de fédérer les syndicats du secteur de la communication, d'intégrer les préoccupations des régions afin de se conformer au principe de l'équité territoriale, d'cccélérer la signature du décret relatif au financement de l'audiovisuel public avec comme point nodal la revalorisation des salaires.



En outre, il compte se battre pour l'accélération du processus de viabilisation et de morcellement des parcelles de Diamniadio, entre autres préoccupations.



Enfin, le syndicat se dit prêt à recueillir des avis "afin d'arrêter une nouvelle forme de négociations beaucoup plus objective dont le seul objectif demeure la prise en compte des intérêts materiels et moraux du personnel et le rayonnement de notre entreprise, la RTS, fleuron de l’audiovisuel au Sénégal", lit-on dans la note. Une mobilisation est également prévue pour partager ses orientations et objectifs avec tout le personnel de la RTS...