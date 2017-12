Médecine vétérinaire : le Laboratoire de Lubumbashi forme ses responsables au Sénégal

Pour rappel, remonte le communiqué, : « A cause des facteurs comme la longue période d’insécurité liée à une fratricide guerre civile, les calamités naturelles, la République Démocratique du Congo (RDC) était contrainte de suspendre les activités de ses trois principaux laboratoires vétérinaires. Une situation qui a fini d’impacter négativement sur son cheptel dont elle n’exploite que 2% sur un potentiel estimé à 80 millions de bovins ».



« Lasses de voir leurs productions animales se réduire à leur plus simple expression à cause de l’indisponibilité de vaccins vétérinaires qui constituent les seuls moyens de riposte contre les épizooties, les autorités de ce pays ont décidé de procéder à la réouverture du Laboratoire Vétérinaire de Lubumbashi (LVL) et à la relance de la production locale de vaccins », se réjouit le document.



« Une démarche qui non seulement, contribuera largement au développement du petit élevage (ovins, caprins, volaille) mais aussi, à la création des richesses des populations », ajoute notre source.



« Pour ce, elles se sont orientées vers ISRA Productions Vaccins, reconnue une structure de référence dans la production de vaccins en Afrique pour former Drs Monique Milambo Bukumba et Lucien Numbi Lukunga, chefs de services au Laboratoire de Lumumbashi dans la province du Haut Katanga, aux techniques de production et de contrôle des vaccins contre la Peste des Petits Ruminants (PPR) et la Maladie de Newcastle (MNC). Des maladies jugées destructrices et dont la propagation persistante constitue une menace aux moyens de subsistance des petits exploitants et éleveurs de ce pays », poursuit-on.



Ainsi, au terme de leur formation de trois mois (4 septembre au 3 novembre) financée par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), les hôtes du Laboratoire de Production de vaccins de Dakar-Hann dirigé par Madame Ndèye Fatou Tall-Ndiaye, ont reçu leurs attestations de fin de stage le 30 novembre 2017.



Le directeur de l’unité. Dr Yaya Thiongane, après avoir exprimé sa fierté pour le travail accompli par son équipe durant le séjour de ses hôtes, a salué la bonne intégration et l’assiduité dont ont fait montre ses stagiaires.



« L’ISRA, s’est senti très honoré de cette sollicitation qui est une reconnaissance de son label en matière de production de vaccins vétérinaires en Afrique. Domaine dans lequel il s’impose de plus en plus, au point de s’ériger en lieu de convergence des stagiaires pour bénéficier de son expertise à l’image des agents du Laboratoire National Vétérinaire (LANAVET) de Garoua, au CAMEROUN qui y ont séjourné récemment », s’est- il félicité, pour finir.