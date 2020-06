Me William Bourdon, avocat de Lamine Diack : « Dans ce dossier de l'IAAF, le parquet a voulu installer un univers de corruption »

« Notre client est serein, déterminé, tranquille », a ainsi déclaré Me William Bourdon. Son client, dit-il, est prêt à répondre avec toute la sincérité qui est la sienne, « mais aussi avec toute la précision nécessaire à l'ensemble des questions qui lui seront posées ».







« Dans ce dossier, le parquet a voulu installer un univers de corruption. Et quand on veut constituer un univers de corruption, et c'est de bonne guerre d'une certaine façon, ça s'opère par des rapprochements intellectuels, des rapprochements chronologiques », regrette le conseil de l’ancien président de l'IAAF.







L’avocat français a énuméré « beaucoup de flous dans ce dossier. Il dit : « le tribunal, constatant le caractère permanent de ce flou et les approximations ou les imprécisions qui sont contenues dans le réquisitoire du parquet, devraient, comme nous allons le faire, tirer toutes les conséquences de la déconstruction des charges à laquelle nous allons nous atteler pendant toute l'audience ».







Me Bourdon ne contestant pas qu' « il y ait eu des flux », des sommes échangées, renseigne que Lamine Diack « a apporté un certain nombre d'explications et il va les réitérer devant le juge ».