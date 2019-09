Me Wade déroule : la fédération de Dakar en AG pour exclure leurs récalcitrants

Le secrétaire général national du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) continue de dérouler son rouleau compresseur contre les «rebelles». A l’instar des fédérations de la diaspora et de l’intérieur du pays, la fédération de Dakar qui regroupe 19 communes et celle de Guédiawaye constituée de 5 communes, seront en assemblée générale à partir d’aujourd’hui. Il s’agira sans doute pour ces militants libéraux d’exprimer leur soutien à Me Abdoulaye Wade et Karim Wade et d’exclure les responsables récalcitrants des fédérations comme Kaffrine l’a fait avec Babacar Gaye.