Me Souleymane Ndéné Ndiaye salue la prouesse de Macky Sall au Groupe consultatif de Paris

L’ancien chef de gouvernement sous Wade, Me Souleymane Ndéné Ndiaye a adressé ses félicitations au président Macky Sall pour avoir obtenu plus que le pactole recherché chez les bailleurs de fonds du Groupe consultatif de Paris. Mais aussi, pour son aura au niveau international, informe un communiqué parvenu à Dakaractu.



Dans ce document émanant de l’Union nationale pour le peuple Unp/Bokk Jëmù dont ledit avocat est le Secrétaire général national, en date du mardi 18 décembre 2018, s’est réjouit des résultats de notre pays, le Sénégal. Et c’est au sortir de cette rencontre, qu’il a magnifié les efforts du président de la République de la république, Macky Sall. Lequel, indique-t-il, ‘’s’est, à nouveau, illustré au niveau international.

En effet, étant à la quête de financements pour la réalisation des projets de la phase II du Pse, le Sénégal a obtenu 7 356 milliards de francs Cfa. Une manne qui représente ‘’plus de 258 % (en valeur relative)’’ du montant qui était recherché initialement. Montant de 2.850 milliards de nos francs était prévu.