Me Souleymane Ndéné Ndiaye : "Le procureur de la République doit s'autosaisir directement sur l'affaire Moustapha Cissé Lô"

Pour l'avocat Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, cette affaire d'insultes et de révélations proférées sur la place publique par l'ancien président de la commission parlementaire de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lô ne doit pas passer sous le silence, ni dans l'oubli des autorités judiciaires du pays, le procureur de la république notamment. "C'est une affaire qui ne me concerne pas et je ne veux même pas en débattre, car c'est une affaire de responsables qui se sont livrés à des incivilités dans la place publique", se désole l'avocat.

Cependant, en tout état de cause, l'ancien Premier ministre sous le régime libéral estime que les autorités judiciaires doivent s'autosaisir de cette affaire. "En tout état de cause, je pense que le procureur de la République doit s'autosaisir. Car on ne doit pas permettre à des personnes, voire de hauts responsables, insulter les parents d'autrui et après faire comme si de rien n'était".

L’actuel Pca de Air Sénégal Sa estime par ailleurs "qu’au-delà des révélations faites par le parlementaire, la justice doit prendre à bras le corp ce dossier pour éviter que de tels faits ne se reproduisent plus afin de barrer la route aux autres personnes".

Maître Souleymane Ndéné Ndiaye réagissait dans un entretien exclusif avec Dakaractu...