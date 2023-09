Me Sidiki Kaba, ministre des Forces Armées : « Le Haut commandement affiche sa volonté de mettre en œuvre un dispositif cohérent et adapté à l’évolution du contexte sécuritaire et de la configuration de la carte administrative et judiciaire de notre

Selon le ministre, la recrudescence de l’insécurité est aujourd’hui la préoccupation la mieux partagée aux niveaux international, régional et national. Les menaces sécuritaires, qui ont pour nom les mouvements extrémistes, la prolifération de réseaux mafieux et de trafics de toutes sortes, mais aussi les tensions sociales exacerbées par les incitations à la haine et à la violence à travers les réseaux sociaux, constituent de sérieuses entraves à la mise en œuvre des politiques de développement.



Selon le ministre, en implantant la compagnie de Keur Massar, le Haut commandement affiche sa volonté de mettre en œuvre un dispositif cohérent et adapté à l’évolution du contexte sécuritaire et de la configuration de la carte administrative et judiciaire de notre pays.

Après Nianing, Ngaparou et Malicounda, le ministre des Forces armées a procédé ce mardi 12 septembre 2023 à l’inauguration de l’état-major de la compagnie de gendarmerie territoriale et la brigade de recherches de Keur Massar. Me Sidiki Kaba fera savoir que depuis 2005, le développement des transports urbains et des infrastructures routières, suite aux programmes de désengorgement de Dakar, ont constitué des éléments phares de la croissance urbaine de cette localité.« Aujourd’hui, Keur Massar est passée de huit mille (8.000) habitants en 1996 à environ huit cent mille (800 000) actuellement. Si la croissance démographique exponentielle et le poids économique ont justifié l’érection de Keur Massar en département en 2021, il faut également souligner qu’ils sont à l’origine de la reconfiguration du dispositif sécuritaire pour mieux répondre aux attentes des populations. C’est tout le sens des efforts consentis, ici comme ailleurs, par l’État pour élargir la carte sécuritaire avec comme objectif final un maillage cohérent et efficace du territoire national », explique le ministre.