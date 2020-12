Me Ousmane Sèye sur le dialogue politique : « La finalité des débats de la commission politique, c'était de parvenir à des consensus politiques »

Pour Me Ousmane Sèye, le gouvernement élargi aux ténors de l'opposition sénégalaise par le chef de l'État est le résultat de consensus forts issus du dialogue politique.



« Les retrouvailles entre le dialogue politique, ont permis les retrouvailles entre le président de la République et une certaine partie de l'opposition. La finalité de tout débat est d'avoir un consensus. La finalité des débats de la commission politique, c'était de parvenir à des consensus politiques », a fait savoir le vice-président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), Me Ousmane Sèye, qui reste convaincu que si aujourd'hui des personnalités politiques comme Idrissa Seck, comme Omar Sarr se sont retrouvées avec le président Macky Sall, c'est effectivement grâce à ce dialogue politique.



Par ailleurs, la robe noire a révélé que toute la classe politique a répondu au dialogue politique qui était sous l'autorité du Chef de l'État.