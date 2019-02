Me Ousmane Seye : «j’ai du respect pour Wade mais je pense qu’il délire… »

Me Abdoulaye Wade a dérapé pour avoir demandé aux citoyens de bruler leurs cartes d’identité CEDEAO et saboter le scrutin du 24 Février. C’est l’opinion en tout cas de Me Ousmane Seye coordonnateur du collectif des avocats de l’Etat. Selon lui d’ailleurs l’opinion a donné la meilleure réponse à Wade en l’ignorant.