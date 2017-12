Me Ousmane Sèye : « Benno n’a jamais travaillé sur la base d’un programme… »

Membre de la conférence des leaders de BBY, Me Ousmane Sèye le coordinateur de la coalition pour l’émergence n’a pas manqué de dire sa pensée concernant la coalition BBY. Selon Me Sèye : « un groupe de partis a aidé le président Sall au deuxième tour des présidentielles de 2012, d’où le fameux slogan Gagner ensemble, gouverner ensemble. Mais je pense que ça devait être gagner ensemble et gouverner sur la base d’un programme commun… Le PSE est un programme du président Macky Sall, la coalition Benno bokk yakar devait accompagner et même cette politique de façon homogène. »



Me Sèye d’ajouter que « La gouvernance du Sénégal doit reposer sur la compétence et l’engagement, non sur l’appartenance à un parti politique ou à une coalition… Tous les membres de la coalition BBY doivent être associés à la gouvernance de ce pays. Donc il faut revoir la composition et le fonctionnement de Benno pour qu’il soit une coalition partageant la vision du président Macky Sall.