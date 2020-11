Me Ousmane Sèye : « La Crei doit être réformée pour devenir une juridiction de droit commun »

L'avocat Me Ousmane Sèye pense que la Crei ne doit pas être une juridiction spéciale, mais plutôt une juridiction de droit commun, parce que la corruption n'est pas un délit spécial, mais de droit commun. Il s'exprimait lors de l'atelier de restitution des résultats de l'étude sur la mise en oeuvre de la Convention de l'Union Africaine de Prévention et de Lutte contre la Corruption au Sénégal.



À cet effet, il a soutenu que la corruption a touché tous les secteurs de la vie et elle doit être réprimée au même titre que le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance.



À l'en croire, une réforme de la Crei doit s'opérer pour qu'elle soit une juridiction de droit commun avec des voies de recours et mieux, il faudrait créer des tribunaux pour réprimer tous les délits à caractère économique et financier...