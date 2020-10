Me Oumar Youm, ministre des Infrastructures : « Le projet du TER sera bouclé, dans sa partie physique, en décembre 2020 »

Si l’on en croit Me Oumar Youm, le projet du TER sera bouclé, dans sa partie physique, en décembre 2020. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, qui annonce dans les prochaines semaines la réception de l’infrastructure, renseigne qu’il appartient au Chef de l’Etat d’annoncer la date de démarrage effectif. Il se désole du fait que les entreprises sénégalaises, qui détiennent des marchés dans le projet, trainent les pieds. Indiquant que les marchés de construction des gares et celui de la signalisation et de l’électrification sont à finir. C’était en marge du vote du projet de loi portant création du Fonds d’entretien routier autonome (Fera)…