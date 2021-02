Me Ndèye Fatou Touré : « les chefs de prévention dont Aminata Lo devrait répondre devant le Tribunal, ont été dictés et l'enquête a été galvaudée ».

L'ancienne ministre du Tourisme sous Wade va être jugée ce mercredi 03 février 2021 au Tribunal des Flagrants délits de Dakar. Toutefois, l'un de ses conseils, Me Ndèye Fatou Touré a confié à Dakaractu qu'il est évident aujourd'hui comme à l'enquête que les chefs de prévention dont sa cliente devrait répondre devant le Tribunal, ont été dictés et l'enquête a été galvaudée. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une personne qu'on interpelle à quelques minutes du début du couvre-feu et qui était parti chercher à manger à son unique enfant de 11 ans, se retrouve de 21 heures 15 jusqu'à 5 heures du matin dans les locaux de la gendarmerie alors qu'il devait se rendre à l'école le lendemain.

Qui plus est, la robe noire estime que c'est ahurissant voire choquant dans un pays comme le Sénégal qu'on interpelle une personne sans lui notifier qu'elle a le droit d'être assistée par ses conseils.

Me Touré estime que Mme Aminata Lo Dieng a été privée de liberté parce qu'elle a été retenue à la gendarmerie de Ouakam de 21 heures 15 jusqu'à 5 heures du matin avant d'être relâchée. "Si elle avait outragé, elle n'allait jamais quitter la gendarmerie. C'est qu'en réalité, elle n'a jamais outragé les gendarmes. « Ce qui est extraordinaire, constate l'avocate est qu'elle a quitté la gendarmerie à 5 heures du matin après avoir été libérée ».

Pour l'avocate, ce qui est encore insolite dans ce dossier, c'est qu'à sa grande surprise on appelle sa cliente dans l'après-midi pour lui demander de venir et qu'à son arrivée vers 19 heures, on lui dise qu'elle va être placée sous mandat de dépôt. « Qu'est-ce qui a pu se passer entre temps », s'interroge-t-elle...