Me Nafissatou Diop Cissé au lancement du Mouvement PAREL de Oumar Sarr : " La seule chose que je regrette, c'est de n'avoir pas connu Macky Sall plus tôt "

La notaire et responsable de l'APR à Kaolack, Me Nafissatou Diop Cissé, connue pour son engagement sincère et des actions qui visent à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, se dit satisfaite de son compagnonnage avec le président Macky Sall.

La PCA du FONSIS, qui a pris la parole, hier lors du lancement du mouvement "PAREL" de Oumar Sarr a déclaré : « Macky Sall est respectueux, reconnaissant et travailleur. Tout ce que je regrette, c’est de l’avoir connu un peu tard ». Selon la responsable de l'APR, Macky Sall a un seul souci, c'est l'émergence du Sénégal et avec tout ce qu'il est en train de réaliser dans tout le pays, il est sur la voie. Me Diop de dire que Macky Sall a mis le Sénégal sur les rails de l'émergence.

A l'endroit de Oumar Sarr; Me Nafissatou Diop, après lui avoir signifié qu'il avait fait le bon choix avec Macky Sall, elle lui a demandé de travailler sans relâche pour sa réélection.

Pour ses détracteurs qui les accusent d'avoir trahi Idrissa Seck en se rangeant du côté de Macky Sall, Me Diop de répondre : « Ceux qui disent que nous avons trahi se trompent lourdement. Nous étions dans un parti (Rewmi, ndlr) où on nous faisait valser d’une décision à une autre au gré des desiderata ou des humeurs du chef. Nous avons dit : assez ! Nos parents nous ont éduqués, envoyés à l’école pour que nous soyons responsables et autonomes. Nous ne pouvons pas accepter d’être des moutons de Panurge. Macky Sall nous a appelés au travail en nous respectant, nous avons répondu favorablement parce qu'il n'y a que le Sénégal qui nous intéresse. Nous nous battons tous les jours pour servir notre pays »