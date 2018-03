Me Nafissatou Diop Cissé : "On veut que Macky Sall gagne au 1er tour et avec plus de 60%"

En direct sur Dakaractu, l'initiatrice de "Takousaanou Saloum", Me Nafissatou Diop Cissé a annoncé que la raison pour laquelle elle a organisé ce meeting de remobilisation des troupes a trait à l’intérêt que Macky Sall attache à Kaolack.

Me Diop de dire : "Kaolack a déjà commencé sa campagne. Nous voulons que le président Macky Sall gagne au premier tour et avec un taux de plus de 60% le soir du 24 février 2019. Nous allons investir le terrain tous les 15 jours pour remobiliser les troupes et faire en sorte que d'ici 2019, qu'il n’y ait plus d'opposition à Kaolack. Les femmes et les jeunes de Kaolack vont réélire le président Macky Sall au premier tour. Je tends la main à tous les responsables de l'Apr de la localité. Nous devons taire nos querelles et nous mettre au travail. Si on travaille de concert, on pourra gagner largement à Kaolack. »

Parlant de l’opposition, Me Diop les appelle à travailler davantage sur le terrain et de laisser les réseaux sociaux.