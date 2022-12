Me Moussa Sarr : "Pape Alé Niang a répondu avec pertinence à toutes les questions du juge."

Fin du face-à-face entre Pape Alé Niang et le juge d'instruction. Au sortir de cette audition, Me Moussa Sarr, un des conseils du journaliste a fait savoir que leur client Pape Alé a répondu avec pertinence à toutes les questions du juge. A cet effet, la robe noire a tenu à préciser que son client n'a jamais été entendu pour le rapport interne de la gendarmerie.



"Tous les avocats étaient présents à l’audition qui a démarré à 10 heures. On ne pourra pas se pencher sur les déclarations qui se sont tenues dans le bureau du juge. Mais globalement, l’audition s’est très bien passée même si Pape Alé se porte mal en raison de sa grève de la faim. Mais il s’est très bien défendu et il a répondu avec pertinence à toutes les questions", a renseigné la robe noire.



Poursuivant son argumentaire, il ajoute que le pool des avocats a déposé une demande de mise en liberté provisoire et nous attendons peut-être que d’ici les heures à venir qu'une décision favorable à lui sera rendue.





Selon Me Moussa Sarr, son client, continue toujours sa grève de la faim pour des questions de principe. A cet effet, il a tenu à préciser que Pape Alé Niang n’a jamais été poursuivi ni entendu à la police pour le rapport interne de la gendarmerie. "Et je le réitère", conclu-t-il