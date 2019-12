Me Moussa Sarr : « Nous allons déposer une demande de mise en liberté provisoire, dès demain (jeudi), dans les minutes qui suivront l’audition de Guy Marius Sagna et autres »

« Nous allons déposer une demande de mise en liberté provisoire dès demain (jeudi), dans les minutes qui suivront l’audition de Guy Marius Sagna et autres », a déclaré Me Moussa Sarr, l'un des avocats de l’activiste. Le leader de « France dégage » et ses camarades sont actuellement détenus pour avoir manifesté devant les grilles du palais de la République.



Leurs conseils ont décidé d’attendre jeudi pour déposer leur demande pour que l'audition des mis en cause puisse avoir lieu avant le rendu de la décision du Doyen des juges. Ils craignent ainsi qu'on leur oppose un refus s’ils déposent ce recours trop tôt.





Il est logique de penser que le magistrat instructeur veuille que la première audition ait lieu d'abord, selon une source proche du dossier. Une première demande de remise en liberté d’office avait été déposée devant la chambre d’accusation près du Tribunal de grande instance (TGI).