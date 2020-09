Me Moussa Sarr (Avocat Massata Diack) : « Je ne suis pas surpris du verdict… Ça n’a pas été un procès juste. On fera appel »

L’un des avocats de Papa Massata Diack, Me Moussa Sarr, s’est prononcé suite au verdict rendu ce mercredi 16 par le tribunal correctionnel de Paris, dans l’affaire dite Lamine Diack.



C’est donc sur les ondes de Iradio que Me Sarr s’est prononcé sur la lourde peine infligée à son client PMD ; 5 ans ferme et 1.000.000 d’euros d’amende. « On fera appel » argue-t-il d’emblée.



Un recours qui aura pour conséquence immédiate d’être suspensif. Autrement dit, dès que le pourvoi en appel sera effectif, Papa Massata Diack bénéficiera encore de la présomption d’innocence, précise son avocat sur les ondes de nos confrères d’Iradio.



Me Moussa Sarr qui n’a pas pu se rendre au tribunal du fait de la pandémie de la Covid-19, de déplorer avec vigueur le refus de leur demande de renvoi en raison du coronavirus, par le tribunal de Paris. Toutefois, en deuxième instance, le pool d’avocats de PMD s’attellera à blanchir leur client qu’ils disent innocent vu l’absence de preuves. Me Moussa Sarr de renseigner que l’appel sera introduit dans les meilleurs délais.