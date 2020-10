Me Moussa Diop sur son contentieux avec Barthélémy Dias : « Être prêt quand on insulte c’est également être prêt à répondre (...) Il n’a pas de courage, les ‘’showmen’’, c’est dans la rue ».

Le contentieux sur une affaire de diffamation et d’injures opposant le maire de Mermoz/Sacré-Coeur, Barthélémy Dias et l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop a été renvoyé, ce 13 octobre, pour une dernière fois au 24 octobre prochain.



Me Moussa Diop qui s’est constitué partie civile dans cette affaire s’est opposé au renvoi qui, laisse-t-il entendre, a été sollicité pour la troisième fois par la défense. « Je pense qu’il faut arrêter de jouer avec la justice et d’essayer de narguer la justice. Vous vous souvenez quand il tenait des propos injurieux, diffamatoires et publiquement, il disait qu’il était prêt et que si j’étais un homme, de porter plainte. Être prêt quand on insulte c’est également être prêt à répondre devant le tribunal », a confié Me Moussa Diop à la sortie de l’audience.



Selon lui, c’est la 3ème fois qu’il vient personnellement assister à l’audience alors qu’il n’est pas tenu en tant que victime de comparaître. « C’est un délinquant qui doit comparaître s’il ne le fait pas un mandat d’amener peut l'y contraindre (...) Tôt ou tard il viendra répondre de ce qu’il a dit. Nous sommes dans un pays démocratique où la liberté de chacun s’arrête là où commence celle de l’autre. Il n’est pas permis d’insulter impunément alors que vous n’avez aucune preuve de ce que vous dites et juste pour jouer à la témérité », a expliqué Me Diop.



Barthélémy Dias manque de courage a-t-il dit en précisant que le maire de Mermoz/Sacré-Coeur fait dans le show, mais que le jeu s’arrête dans la rue et non au tribunal.