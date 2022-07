Me Moussa Bocar Thiam : « Ourossogui assurera les meilleurs résultats dans tout le département! »







Ourossogui se distinguera par ses meilleurs résultats au sortir des élections législatives, c’est du moins l’assurance faite à la tête de liste nationale de BBY, par l’édile de la ville, Me Moussa Bocar Thiam. Selon le maire apériste qui accueillait Aminata Touré dans son fief pour les besoins de la campagne législative, Ourossogui est un grenier électoral pour le président Macky Sall et c’est le député-maire Farba Ngom qui détient le bail. Une manière rendre un vibrant hommage au coordinateur départemental de l’APR à Matam pour sa loyauté envers le chef de l’État Macky Sall.



« Les législatives sont des élections du président Macky Sall, donc il nous faut se mobiliser comme un seul homme pour donner une large victoire au Président Macky Sall au soir du 31 Juillet prochain. Ourossogui est un titre foncier du président Macky Sall et c’est le député Farba Ngom qui détient le bail. Dans l’histoire politique de Matam, on n’a jamais eu un homme aussi généreux et social que Farba Ngom. C’est le lieu de se féliciter de sa fidélité, sa loyauté et de son engagement envers le président Macky Sall », s’est enthousiasmé Me Moussa Bocar Thiam...