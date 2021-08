Me Mbaye Sène sur le décès de Hissène Habré : « Il méritait d'obtenir une liberté »

Me Mbaye Sène, membre du collectif des avocats de Hissène Habré lors de son procès, a réagi au micro de Dakaractu, suite au décès de l'ex Président Tchadien Hissène Habré survenu ce jour.



Pour Me Mbaye Sène, Hissène Habré méritait d'obtenir une liberté en tant qu'humain puisque lors de la première vague, sa demande avait été acceptée.



"Je ne trouvais pas gênant qu'il puisse être élargi pour lui permettre de se prémunir et de se mettre à l'abri de tout déboire," regrette la robe noire avant de prier pour le repos de son âme.



Pour rappel, l'homme fort de Ndjaména était en détention à la prison du Cap Manuel après sa condamnation en 2016 par le Tribunal spécial africain pour crime contre l'humanité et crime de guerre.