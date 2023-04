Me Masokhna Kane : « Me Cire Cledor Ly est venu au procès avec trois certificats médicaux…”

Dans le but de justifier l’absence de leur client, Ousmane Sonko, son pool d’avocat avaient entre autres stratégies, l’argument médical pour bénéficier d’un éventuel renvoi du procès en diffamation qui les oppose à Mame Mbaye Niang. Face à la presse ce jeudi après-midi, Me Masokhna Kane et ses collègues sont revenus sur une partie de leur défense « Me Cire Cledor est venu au procès avec trois certificats médicaux” renseigne-t-il. “Quand un prévenu est absent il faut bien que ses avocats justifient cela… Me Cire Cledor est venu au procès avec trois certificats médicaux et le président a refusé de les prendre” dénonce-t-il en ajoutant que « si les avocats de Sonko avaient été écoutés, le procès serait annulé » tout en invoquant l’article 403 du code de procédure pénale…