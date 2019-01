Me Mame Adama Guèye : « La procédure d’élimination de Khalifa Sall est déjà programmée »

Le coordonnateur national de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections (POSE), Me Mame Adama Guèye présidait une rencontre avec les leaders de l’opposition pour examiner les résultats du décompte des parrainages par le Conseil constitutionnel. Ainsi, lors du point de presse, l’avocat est revenu sur le cas Khalifa, estimant que tout est programmé et que l’ancien maire de Dakar va être éliminé de la course à la candidature de la présidentielle. « La procédure d’élimination de Khalifa Sall doit être inscrite dans le Guinness des records, dans la mesure où on n'a jamais vu une procédure d’une telle complexité », renchérit-il.

Poursuivant, il signale que le parrainage réussi de Khalifa est insuffisant pour valider sa candidature, car le Conseil constitutionnel reviendra sur sa condamnation par la Cour suprême.