Me Malick Sall sur l'état d'urgence : « Tout a été fait dans le respect strict des dispositions légales qui existaient »

Le ministre de la Justice a présidé jeudi l'atelier sur « Les impacts de la pandémie Covid 19 sur l'exercice des Droits et Libertés », organisé par le CREDIJ. À cette occasion, Me Malick Sall est revenu sur la proclamation dernièrement de l’état d’urgence et les mesures y afférents pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Il a affirmé que le président de la République avait, chaque fois que de besoin, sollicité l’Assemblée nationale pour les mesures relevant du domaine de la loi et autorisant la prorogation de l’état d’urgence. Les arguments liés à la lutte contre la covid-19 étaient valables et « tout a été fait dans le respect strict des dispositions légales qui existaient», selon Me Malick Sall…