Me Malick Sall, ministre de la Justice : « Comment nous avons géré la pandémie en milieu carcéral »

Le ministre de la Justice est satisfait de la riposte à l'épidémie du nouveau coronavirus, en milieu carcéral. « La justice a tenu son rôle en exécutant les instructions du chef de l’État. Chacun a accepté de faire des sacrifices.



Le directeur de l’Administration pénitentiaire a exécuté en bon soldat les instructions du président de la République. Et aujourd’hui, les résultats sont très satisfaisants », s’est réjoui le ministre qui a présidé l'atelier sur « Les impacts de la pandémie covid 19 sur l'exercice des Droits et Libertés », organisé par le CREDIJ, ce jeudi.



Me Sall a, par ailleurs, affirmé que la pandémie a offert une nouvelle dimension à la politique carcérale. Il renseigne qu’à ce jour, aucun cas de Covid-19 n’a été détecté dans les établissements pénitentiaires.



Pour la gestion des mandats de dépôt, le ministre a rappelé que des quartiers d’isolement ont été aménagés dans tous les établissements pénitentiaires. Il se satisfait de ce que des milliers de détenus ont été graciés durant la pandémie du nouveau coronavirus.