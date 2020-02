Me Malick Sall en tournée dans le Fouta du 14 au 18 février 2020

Me Malick Sall, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, effectue une tournée dans le département de Matam du 14 au 18 février 2020. Le responsable politique de la Mouvance présidentielle démarre ce périple par une participation, au nom du chef de l’Etat, à la Ziarra de Ogo organisée par Thierno Yaya Wéllé. Me Sall est aussi attendu à la Ziarra de Thierno Mounirou Aw à Boynadji. Ces deux étapes seront marquées par des moments de prières pour la paix et la stabilité du Sénégal. Le déplacement du Garde des Sceaux intervient un mois avant le séjour du président de la République dans le Fouta dans le cadre des Conseils des ministres délocalisés. C’est pour cette raison que Me Malick Sall et sa délégation profiteront de l’occasion pour rencontrer les guides religieux, les notables, les jeunes et les femmes de Ourossogui, Hombo, Danthiady et d’autres localités. Le responsable politique de « Benno Bokk Yaakar » et président du Mouvement « Malick pour tous, tous pour Macky » (Mtm) saisira ces opportunités pour réitérer la détermination du président de la République, son Excellence Macky Sall à accompagner le développement du Fouta. Contacts Presse : Babacar DIONE 775357778, Souleymane NDIAYE, 774323357