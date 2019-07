Me Madické désigné Ambassadeur de la Promotion 2019 de la Faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta DIOP

Suite à sa participation à l'élection présidentielle de 2019 durant laquelle il a marqué les esprits, Me Madické Niang est devenu une référence pour la jeunesse sénégalaise.



En effet, la Promotion 2019 de la Faculté de Médecine de Pharmacie et d'Ontologie (UFR Médecine) vient de lui décerner le titre honorifique d'Ambassadeur de la Promotion. Me Madické Niang devient ainsi la première personnalité politique à avoir reçu cette haute distinction universitaire honorifique.



La cérémonie de remise des diplômes est prévue ce dimanche à partir de 9h00 au Grand Théâtre.



Me Madické se rendra personnellement à cette cérémonie accompagnée d’une forte délégation de hauts responsables de la

Coalition Madické 2019.



Fait à Dakar le 06 juillet 2019

La cellule de communication