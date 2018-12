Me Madické Niang rend visite à Khalifa Aboubacar Sall

Me Madické Niang Président de la Coalition Madicke 2019 a rendu visite ce lundi 3 décembre à l’ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss.



Face à l’arbitraire, Me Madické Niang a tenu particulièrement à féliciter l’ex maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall et à saluer son courage.



Les deux candidats déclarés à la présidentielle de février 2019 ont longuement échangé, entre autres points, sur la situation du pays et le processus électoral, pour la tenue d’un scrutin libre et transparent, garant d’une stabilité sociale et du respect de l’État de droit.



En perspective de l’élection présidentielle de février 2019, Me Madické Niang et M. Khalifa Ababacar Sall ont décidé de se revoir dans un proche avenir.







LA CELLULE DE COMMUNICATION