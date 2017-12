Me Madické Niang, président du groupe parlementaire Liberté et démocratie : « Je continue d’avoir espoir qu’il va être relaxé »

« Nous sommes venus pour soutenir notre collègue Khalifa Sall. Il est important que tout le monde ait en conscience que même si on a levé son immunité parlementaire, Khalifa Sall est toujours député du Sénégal. C’est donc logique que ceux qui ont partagé sa cause, qui sont opposés contre la levée de l’immunité, que ceux-là soient là pour lui apporter leur soutien. Nous sommes venus nombreux.

Et le port de l’écharpe, c’est simplement pour marquer que nous sommes députés, mais aussi que nous sommes aux côtés de notre collègue Khalifa Sall. J’ai troqué ma robe d’avocat contre l’écharpe de député, un député ne peut pas se constituer contre l’Etat du Sénégal. Tout ce que nous pouvons en tant que député, c’est d’être à ses côtés. Nous le ferons jusqu’au dernier moment parce que Khalifa Sall reste député tant qu’il n’y aura pas une décision de l’Assemblée nationale à l’issue d’une condamnation définitive. Et je suis sûr et je continue d’avoir espoir qu’il va être relaxé. »