Me Madické Niang démarre sa campagne à Porokhane, puis Touba, meeting d'ouverture à Mbacké

À l'instar des autres, le candidat de la coalition "Madické 2019" a entamé ce dimanche matin, un déplacement d'une dizaine de jours à l'intérieur du pays par une rencontre avec Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides. Fervent talibé mouride, l'ancien ministre des Affaires étrangères est passé par Porokhane, avant de rallier Touba.



Un meeting d'ouverture est prévu à Mbacké, dans l'après-midi de ce dimanche 3 février. Madické Niang poursuit sa campagne, lundi, à Pekesse Thilmakh, Darou Mousty, puis Dahra et Linguère, où sera organisé un meeting électoral, après la visite chez certains chefs religieux.



L'occasion pour le candidat à la présidentielle de peaufiner son discours sur le sujet alors qu'il va bientôt commencer à dévoiler son projet de société "Jamm Ak Xeweul". Les mesures phares et d'urgence de son projet seront vulgarisées durant la campagne qui va mener le candidat à l'élection présidentielle de 2019 à rencontrer les adhérents et sympathisants de son mouvement politique avant un voyage en Espagne, Italie et France...