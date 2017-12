Me Madické Niang "corrige" le Premier ministre : “Nous voulons un Sénégal pour les Sénégalais et non un Sénégal pour tous”

Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a théorisé un “Sénégal de tous, pour tous”. Une théorie qui n'emballe pas le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. S'il ne tenait qu'à Me Madické Niang, Mahammed Boun Abdallah Dionne reformulerait sa thèse en un “Sénégal des Sénégalais pour les Sénégalais”, car à en croire le député libéral, un Sénégal pour tous risque de nous basculer vers “un Sénégal entre les mains de sociétés étrangères qui tirent tout le profit alors que notre secteur privé national tire la langue”.

A propos des réalisations du PSE, Me Madické Niang a également pris le contrepied du chef du gouvernement. “Les projets du Pse tardent à voir le jour excepté ceux que nous vous avons légués”, rectifie Me Niang. Qui s'est aussi prononcé sur la dette. C'est pour demander au camp présidentiel d'accepter la critique d'autant plus que pour lui, l'endettement est fait au nom du Sénégal.