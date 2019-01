Me Madické Niang clôt le débat sur Me Wade : « Il m’a dit que je suis son jeune frère qu’il n’a jamais eu de sa vie (...) Il a tout donné au Sénégal. Je vais l’honorer à la hauteur de son statut »

À l’occasion de la présentation de son programme hier, Me Madické Niang est largement revenu sur sa relation avec le pape du Sopi. À en croire le leader de la coalition Madické 2019, Me Wade lui avait dit qu’il était le jeune frère qu’il n’a jamais eu de sa vie. Mettant ainsi fin aux supputations dans ses relations entre le patriarche du libéralisme et lui même, Me Madické Niang précise que Abdoulaye Wade a tout donné au Sénégal. Et à ce titre, il promet une fois élu d’honorer le secrétaire général du Pds à la hauteur de son statut ».