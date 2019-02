Me Madické Niang a rencontré Sibiloumbaye Diédhiou, le roi d'Oussouye

Me Madické Niang a été reçu aujourd'hui par Sibiloumbaye Diédhiou. Le candidat à la présidentielle a rencontré le roi de Oussouye pour la troisième fois. Et, il a passé plus d'un quart d'heure à échanger avec la première autorité coutumière de la Basse-Casamance.



Nous avons donc vu le candidat à la présidentielle parler avec le roi, qui a délivré un message de paix. "Ne répondez pas à la provocation", a-t-il demandé. Le candidat à la présidentielle a fait part au guide de sa volonté de faire régner la paix au Sénégal. "Je renouvelle mes sentiments fraternels au roi et à sa famille. Je m'engage à soutenir le royaume d'Oussouye dès mon élection à la présidence de la République", a assuré le candidat libéral.

L'ancien ministre des Affaires étrangères a recueilli les prières de l'autorité coutumière, se réjouissant ainsi de l’accueil chaleureux qui le réconforte. La visite de Me Madické Niang au palais royal de Oussouye est intervenue juste après l'étape de Ziguinchor...