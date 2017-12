Me Madické Niang à Ismaila Madior Fall : "Je suis fier d'avoir été le ministre de la Justice qui a refusé de poursuivre Macky Sall"

Le président du groupe parlementaire Démocratie et Liberté s'est adressé au ministre de la Justice en des termes peu complaisants. Me Madické Niang a mis Ismaila Madior Fall devant ses responsabilités en ce qui concerne l'affaire Khalifa Sall. Me Niang de demander au ministre de la Justice de s'inspirer de son passage dans ce département pour sortir la tête haute. "Je suis fier d'avoir été le ministre de la Justice qui a refusé de poursuivre Macky Sall et qui a permis à Idrissa Seck d'avoir un non-lieu", s'est enorgueilli le président du groupe parlementaire des libéraux.