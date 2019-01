Me Madické Niang : « Le Conseil Constitutionnel a raté l'occasion de montrer sa sincérité »

Après la validation de sa candidature à la présidentielle du 24 février, l'avocat Me Madické Niang se réjouit d'abord car dit-il que c'est une prouesse réussie. En ce qui concerne du logiciel utilisé par le Conseil Constitutionnel, l'avocat plaide que l'opposition aurait dû, avant le dépôt des dossiers, exiger du Conseil Constitutionnel de montrer le logiciel.

Néanmoins, il n'a pas manqué d'indexer le Conseil, indiquant qu'il a raté l'occasion de montrer sa sincérité aux candidats et au peuple Sénégalais. Me Madické Niang était en tournée en Casamance. Une tournée qui a pris fin hier tard la nuit à Ziguinchor où il s'est prononcé sur la validation de sa candidature et appelle les différents candidats à descendre sur le terrain pour conscientiser la population.