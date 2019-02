Me Madické Niang : « Je ne serais jamais derrière Macky Sall! »

« Je ne suis pas un candidat de Macky Sall et les sénégalais auront l'occasion de juger eux mêmes. Si je dois faire face à Macky c'est parce que Dieu l'aura décidé et si c'est un autre candidat qui doit faire face à Macky et bien je serais du côté de l'opposition. Alors que ceux qui pensent que je suis un candidat qui va soutenir Macky Sall se détrompent, cela ne va jamais arriver. Mon ambition est de le pousser vers la sortie pour occuper le fauteuil présidentiel... »