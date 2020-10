Me Madické Niang : « Je ne reste jamais plus de 15 jours sans m'entretenir avec Serigne Mountakha... »

Après avoir renoncé à la politique en 2019, sur recommandation du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, Me Madické Niang est longuement revenu sur sa relation privilégiée avec le guide religieux.

En visite chez le khalife ce dimanche 4 octobre, l'ancien candidat à la présidentielle 2019, d'évoquer le rôle prépondérant de Serigne Mountakha dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Mais aussi, la bienveillance et l'attention que lui témoigne le patriarche à tout instant : « Je ne reste jamais plus de 15 jours sans m'entretenir avec Serigne Mountakha... Je lui rends visite souvent. Il arrive même que le Khalife m'appelle personnellement pour prendre de mes nouvelles. »

En outre, l'avocat d'exhorter ses condisciples à se conformer aux mesures barrières...