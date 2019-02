Me Madické Niang : « C'est moi qui avais signé les accords pour la construction du point de Farafégny »

Le pont de Farafégny, symbole d'un rapprochement historique entre le Sénégal et la Gambie, est un projet du régime de Abdoulaye Wade, selon Me Madické Niang, qui a tenu un meeting à Sedhiou. Le candidat de la coalition "Madické2019" révèle qu'il avait lui-même, en tant que ministre des Affaires étrangères, signé un accord avec le pays frère, pour la construction de l'infrastructure routière, récemment inaugurée par le Président Macky Sall et son homologue gambien Adama Barrow...