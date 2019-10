Me MADICKÉ RÉVÈLE DEPUIS TOUBA / « J'ai tenté de rapprocher Wade et Macky... Aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison »

Après avoir rencontré successivement le Khalife Général des Mourides et son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Me Madické s'est prêté, devant la presse, à une révélation relativement à la réconciliation Wade-Macky. Très clairement, il dira s'être personnellement investi, sans succès, à rétablir les ponts entre les deux hommes. « Laissez-moi vous révéler avoir, à plusieurs reprises, tenté de rapprocher les deux hommes alors que j'étais aux côtés du Président Abdoulaye Wade. Mais Dieu n'en avait pas décidé ainsi en ce moment-là ».



D'où pour lui l'importante décision de féliciter celui qui a su relever le défi. « C'est pourquoi, je félicite grandement le Khalife Général des Mourides. Je disais que Serigne Mountakha (et Dieu sait que c'est pas exagéré), est une bénédiction divine parceque c'est un homme qui aime faire le bien. C'est un homme qui aime servir son Créateur mais aussi qui aime rendre service à son prochain. Il a réussi ce que beaucoup de chefs religieux ont recherché et j'en sais quelque chose. Donc, il est à féliciter. Mais, surtout souhaiter que réconciliation se fit, pour les deux hommes, dans l'intérêt exclusif du Sénégal. Je ne prie que dans ce sens là ».



Me Madické Niang de faire un plaidoyer en faveur de la stabilité sociopolitique dans le pays. « Je voudrais un Sénégal de paix. Un Sénégal de paix commence d'abord par un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Cela empêchera pas à ceux qui doivent s'opposer de s'opposer. Mais pour ce qui me concerne, l'histoire m'a donné raison. Tout le monde sait que Madické Niang a eu une direction, a eu une voie dans laquelle il s'est engagé et il n'a jamais pas dévié de cette voie. Donc, je me félicite de ce qui est intervenu ».



Me Madické Niang de remercier le Khalife Général des Mourides qui l'a reçu avec sa délégation à Darou Marnane. « J'étais venu avec une forte délégation composée essentiellement de mes proches. Le Khalife Général des Mourides nous a fait l'honneur de nous recevoir dans son salon longuement. Je le remercie vivement pour l'accueil qu'il m'a réservé et surtout pour les prières qu'il a formulées à mon endroit et à celui de la délégation. C'est un homme dont le cœur est rempli de joie qui vient de terminer cette visite ».