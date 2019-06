Me MADICKE NIANG SUR LE RAPPORT DE L’UE : « L’histoire nous donné raison. Le parrainage est un filtre dangereux »

La Mission d’observation de l’Union européenne, qui, dans son rapport final sur la présidentielle du 24 février dernier, a demandé qu’on n’applique pas le parrainage aux élections locales de décembre prochain, n’a fait que conforter l’opposition dans sa position prise depuis le début, selon Me Madické Niang. «Nous n’avons pas attendu le rapport de la Mission d’observation de l’Union européenne pour dénoncer ce parrainage appliqué de la même manière aux partis politique et aux candidats indépendants», soutient-il. Ajoutant que lui et ses alliés de l’opposition ont toujours dit que « le parrainage portait atteinte à la Constitution, qui place les partis politiques au- dessus des candidats indépendants ». Ils ont également toujours dit que « le parrainage était inconstitutionnel ». En ce sens, il souligne « qu’ils avaient même saisi le Conseil constitutionnel, qui, malheureusement, s’est déclaré incompétent ».







«Le système de contrôle ne repose pas sur un processus transparent».







Convaincu que «le parrainage est un recul démocratique», Me Madické Niang note qu’aujourd’hui, les faits ont donné tort au pouvoir et jettent à la poubelle le parrainage. « L’histoire nous a donné raison. Le parrainage est un filtre dangereux, parce que non seulement on impose les mêmes règles aux partis politiques et aux candidats indépendants, mais aussi le contrôle par le Conseil constitutionnel n’est pas fiable», explique-t-il. Pour Madické, c’est clair, « Le système de contrôle ne repose pas sur un processus transparent ». Mieux il affirme que « personne ne sait et ne peut dire comment le contrôle a été fait et comment on a éliminé des candidats », et que « personne, non plus, ne peut vérifier ou certifier que les signatures sur les fiches de parrainages sont valables ou pas ». Particulièrement révolté par la question des doublons, il trouve que « c’est la plus grave des injustices notées. Par exemple pour le cas du candidat Malick Gakou au deuxième tour avec 52911 parrains présentés le Conseil a décidé qu’il y’avait 750 doublons et l’a éliminé pour environ 450 parrains manquant, alors que la loi interdit d’éliminer les candidats pour cause de doublons pouvant être remplacés ». Dès lors, il considère qu’en cas de doublons, « comme le suggère l’Union européenne, on devait annuler les parrains doubles pour tout le monde : personne ne doit tirer profit d’un délit juste parce que vous avez déposé en premier ; tout le monde ne peut pas déposer en même temps. ».



En définitive, l’ancien candidat à la présidentielle, qui faisait partie du groupe restreint des candidats qui ont passé l’étape du parrainage, «pense que lors du dialogue politique, le ministre de l’intérieur ou le Conseil constitutionnel doit expliquer comment le contrôle des parrainages s’est fait», car, pour lui, «c’est toute une nébuleuse»







« Le peuple ne s’est jamais prononcé sur le parrainage. Ce sont les députés de la majorité mécanique qui en ont décidé »







Ne lâchant pas Aly Ngouille Ndiaye, Me Madické Niang ne comprend pas sa réaction suite à la sortie du rapport de la Mission d’observation de l’Union européenne. «Je ne peux pas comprendre que le ministre réagisse ainsi. Vouloir appliquer le parrainage aux locales est dangereux…», soutient-il. Et si aujourd’hui, le Ministre de l’Intérieur met en avant le peuple pour l’application ou non du parrainage aux locales, le patron de « Madické 2019 » lui rappelle que le pouvoir avait refusé de s’adresser au peuple pour l’application du parrainage. « Je rappelle au ministre que c’est nous qui avions demandé que s’il faut faire appliquer le parrainage, il ne fallait pas utiliser la procédure consistant à saisir l’Assemblée nationale, mais qu’il fallait consulter directement le peuple, à travers un référendum. Mais le régime a choisi de passer par sa majorité mécanique », assène-t-il. Enfonçant le clou, il souligne : « ce n’est pas le peuple qui a voulu le parrainage. Le peuple ne s’est jamais prononcé directement sur le parrainage. Ce sont les députés de la majorité mécanique qui en ont décidé ». Cognant de plus belle l’organisateur des élections, il assimile sa réaction aux recommandations de la Mission d’observation de l’Union européenne comme de l’orgueil : « Il faut éviter les manifestations d’orgueil. Le monde est un village planétaire. Chacun peut apprendre de l’autre », conseille-t-il au Ministre de l’Intérieur. Il en veut pour preuve le fait que le Sénégal ait « copié ce parrainage d’un pays qui n’est même pas une référence en matière de démocratie ».