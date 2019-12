Me MADICKE NIANG ABDIQUE : « J'ai décidé d'interrompre le processus de création d’un parti... Je n'ai pas de projet d'avenir... Je reste à la disposition du Khalife »

Aléa jacta est.... Me Madické Niang jette l'éponge. L'avocat homme politique a, officiellement, « décidé de suivre le ndigël du Khalife Général des Mourides en renonçant à son ambition de mettre en place un parti politique. Il a fait la déclaration ce jeudi à Touba alors qu'il venait de sortir d'une rencontre avec le Patriarche de Darou Miname qui, d'ailleurs, pour les besoins de sa rencontre avec ses militants et avec la presse, lui a trouvé de la compagnie parmi des membres de sa famille.



Me Madické Niang expliquera que la suggestion lui a, effectivement, été faite par Serigne Mountakha Mbacké Bassirou à Darou Salam Typ alors qu'il était juste venu lui rendre compte de sa rencontre avec le Président Abdoulaye Wade aux fins de retrouvailles et qu'il avait lui-même souhaitées.



Clairement, dira-t-il, sa décision du jour résulte de sa volonté de mettre en application des « instructions » du Saint homme. « Dans ce message, le Khalife Général des Mourides m'avait clairement dit qu'il ne me voyait pas créer un parti politique. Il a, tout de même, précisé qu'il ne me demandait pas d'arrêter toute activité politique mais qu'il voulait que je m'inscrive dans une dynamique de travailler pour le peuple Sénégalais ».



Il précisera, quand-même qu'il a été voir son guide spirituel Serigne Moustapha Massamba qui lui a notifié son désir de le voir « appliquer sans réserve la décision du Khalife Général des Mourides ».



Cest alors, ajoute t-il, qu'il a été informé ses anciens camarades du Pds qui ont accepté de cheminer avec lui dans le cadre de sa coalition avant d'en faire autant avec ses camarades de la Grande Alliance.

C’est alors qu'il a martelé ce qui suit : « je déclare solennellement que j’ai décidé d'interrompre le processus de création d'un parti politique et je décide de me mettre à la disposition du Khalife Général des Mourides »



À la question de savoir s'il est disposé à collaborer politiquement avec le Président de la République ou avec tout autre homme politique, il se voudra sans ambages : « je n'ai pas de projet d'avenir. Je reste à la disposition du Khalife Général des Mourides ».