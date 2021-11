Me Khoureychi Ba, avocat de Barthélémy Dias : « Toute date nous convient, mais nous allons nous organiser pour les besoins de la campagne »

Pour Maître Khoureychi Ba, avocat de Barthélémy Dias, c'est le Président de la chambre qui a renvoyé l'audience, parce qu'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. "Le président de la chambre a estimé que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et il l'a renvoyée à juste titre à une audience qu'il estime être raisonnable, donc le 1er Décembre si tout va bien. Si toutes les parties se présentent, il sera le temps des plaidoiries", a précisé la robe noire.



Par rapport à la date retenue le 1er Décembre qui coincide avec la campagne électorale pour les locales, Maître Khoureychi Ba précise que les avocats n'ont pas de problème majeur pour la date. Toutefois, l'avocat précise qu'ils se concerneront avec leur client pour voir dans quelle mesure, il pourrait se libérer pour battre campagne. "Toute date nous convient, nous sommes des avocats et nous sommes à la disposition de la justice. Toutefois nous allons nous organiser pour les conduites à tenir et voir s'il va se libérer le temps de sa campagne électorale", confie l'avocat.



À rappeler qu'un seul prévenu a pu se présenter à la barre ce matin, lors de l'audience en appel dans le cadre de la fusillade à la mairie de Mermoz/Sacré-Cœur, causant la mort de Ndiaga Diouf...