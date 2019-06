Me Khassimou Touré sur les accusations de la BBC : « Il faut tirer cette affaire au clair, il y va de l'image de notre pays »

Me Khassimou Touré était dans les rangs pendant la prière collective de la Korité à Massalikoul Djinane, ce mercredi. L’avocat ténor du barreau a réagi à l’enquête réalisée par la chaîne publique britannique BBC. Un documentaire qui soupçonne le Directeur de la Caisse de Dépôt et de Consignation du Sénégal, Aliou Sall, d’avoir touché un pot-de-vin. «Il faut tirer cette affaire au clair, il y va de l'image de notre pays», a demandé Me Touré...