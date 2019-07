Me Khassimou Touré compte aller en cassation : « Il n'y a ni une bonne administration de la justice, ni une bonne interprétation de la justice dans cette affaire »

L'avocat de Bara Sylla, maître Khassimou Touré est déçu du verdict et compte former un pourvoi en cassation. " La décision qui a été rendue est une décision malheureuse. Parce qu'un Sénégalais bon teint a été condamné alors qu'un étranger qui aurait joué un rôle actif dans la commission et dans la réalisation de l'infraction a été exfiltré de la procédure. Nous ne comprenons pas le sens de cette décision", signale-t-il. Avant de faire savoir qu'il va aller en cassation. "Il nous reste des voies de recours. Après réflexion, nous allons essayer de les emprunter. Et, c'est la voie de la cassation parce que je ne peux pas comprendre qu'un compatriote, un national soit sacrifié sur l'autel d'un terrain occulte. La décision ne me satisfait pas même si par extraordinaire les dommages et intérêts de 400 millions francs Cfa ont été ramenés à de justes proportions (50 millions francs Cfa)", a-t-il précisé. À le croire, "ce n'est pas cela qui m'intéresse. C'est une bonne administration qui m'intéresse".

Tout compte fait, il est d'avis que "dans cette affaire, il n'y a ni une bonne administration de la justice ni une bonne interprétation de la justice. Parce qu'un Sénégalais a été sacrifié pour des intérêts bassement occultes..."