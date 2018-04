Me El hadji Oumar Youm décortique le parrainage et charge l'opposition : "Ils veulent juste diaboliser le président Macky Sall"

Venu assister au panel sur le parrainage organisé par le Mouvement Macky Moniou Nior du conseiller spécial Cheikh Mbacké Sakho, le directeur de Cabinet du Président de la République, Me El Hadj Oumar Youm, est revenu sur l'essence et l'importance du parrainage. Selon lui, le parrainage va faciliter le vote, mais aussi permettre de gagner du temps et de l'argent contrairement à ce qui se faisait depuis.

Le maire de Thiadiaye et responsable de l'APR n'a pas manqué de s'attaquer à l'opposition qu'il accuse de vouloir diaboliser le président Macky Sall en essayant de le mettre en mal avec les populations...