Me El hadji Diouf : « Ce verdict ne surprend personne. Il a été préparé depuis longtemps »

Interrogé à sa sortie du palais de Justice de Dakar, Me El Hadji Diouf, très énervé a déclaré : « ce verdict ne surprend guère. Ce verdict ne surprend personne. Ce verdict a été préparé depuis longtemps dans le seul but d’écarter Khalifa Ababacar Sall de la course à la présidence de ce pays. Où va le Sénégal? Ceci est inacceptable et inadmissible!!! »