Me El Mamadou Ndiaye : « Le président Macky Sall doit rester au-dessus de la mêlée ; il ne doit pas utiliser les institutions pour combattre un adversaire politique. Nous allons attaquer le décret »

Ainsi s’est exprimé Me El Mamadou Ndiaye l’un des avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall. Ceci suite à la publication du décret présidentiel faisant état de la révocation du maire de la ville de Dakar sur la base des articles 135 et 145 du code des collectivités locales. Me El Mamadou Ndiaye qualifie ce décret d’illégal, vu que la condamnation de son client n’est pas encore définitive (possibilité de pourvoi à la cour suprême.) Par ailleurs, ils comptent attaquer ce décret en justice, tout en affirmant que le combat reste la libération de Khalifa Sall.