Me El Hadji Diouf et Cie portent Cellou Dalein au palais : « Il a gagné avec 53.84%... Toutes les dispositions ont été prises pour éviter le hold-up électoral... Alpha Condé est un voyou »

Alors que les résultats préliminaires de la CENI annoncent Alpha Condé vainqueur des élections au premier tour au détriment de Cellou Dalein Diallo qui s'était pourtant autoproclamé gagnant il y'a quelques jours, Me El Hadj Diouf et quelques membres de l'UFDG présents au Sénégal, se sont prononcés en conférence de presse ce vendredi après-midi, pour annoncer la victoire au 1er tour de leur candidat Cellou Dalein Diallo, avec près de 53.84 % des suffrages valablement exprimés.



Une forte annonce et un résultat qui a été vérifié, à travers un logiciel déployé par le candidat de l'UFDG, a confié El Hadji Diallo, le secrétaire général de l'UFDG. À l'en croire une compilation des résultats (12.000 procès verbaux) a été effectuée poste par poste à travers 12.000 bureaux sur les 15.000 érigés. Pas de moins de 800 informaticiens ont été mobilisés pour assurer la fiabilité de ce système de contrôle à l'issue de cette élection ponctuée par 65.66 % de taux de participation (33 préfectures plus 5 communes de Conakry) selon leurs recoupements.





Toutes choses qui font dire à Me El Hadji Diouf que Cellou Dalein est le président démocratiquement élu contrairement à Alpha Condé qu'il a taxé de voyou et de pouvoiriste sénile.