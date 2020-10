Me El Hadji Diouf : « Tous les chefs d'État Africains qui cherchent un 3ème mandat sont des présidents idiots... »

Telle une pique lancée sur une cible, l'avocat Sénégalais, Me El Hadji Diouf, en conférence de presse, ce vendredi, pour défendre le candidat Guinéen Cellou Dalein Diallo, en a profité pour dénoncer le hold-up électoral en cours et critiquer vertement les chefs d'État avides de pouvoir. " Tous les présidents Africains qui cherchent un 3ème mandat sont des idiots ", a-t-il déclaré sans complaisance, s'adressant non seulement à Alpha Condé mais aussi à ses homologues Africains. Des propos qui risquent de faire écho au sein de l'opinion Sénégalaise où le débat sur un hypothétique troisième mandat du président Macky Sall fait rage depuis plusieurs mois déjà.

Le président du parti politique PTP, relance par la même occasion la question relative à son avenir politique qui semble être pour l'heure éloigné de la coalition BBY...