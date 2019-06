Me El Hadj Oumar Youm à Kaffrine : " Nous pensons d'abord à la mesure consistant à interdire les transformations artisanales des véhicules... D'autres mesures seront également prises pour limiter les véhicules importés..."

Dans le cadre de la modernisation de l’administration des Transports routiers et de la lutte contre l’insécurité routière, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me El Hadj Oumar Youm, s'est rendu ce samedi à Kaffrine. Au cours de cette visite, le ministre a annoncé d'importantes mesures visant à lutter efficacement contre les accidents de la route. " Plusieurs mesures ont été envisagées, partagées en conseil des ministres et validées par Monsieur le président de la République. Parmi lesquelles, nous pensons d'abord à la mesure consistant à interdire les transformations artisanales des véhicules... La deuxième mesure, c'est d'abord le port de la ceinture de sécurité qui permet de réduire à 60% les accidents mortels... Nous avons comme mesure entre autres, la gouvernance des permis de conduire, car beaucoup de chauffeurs ont des permis qui ne sont pas des permis aux normes et ils l'ont souvent très facilement... D'autres mesures également seront prises pour limiter les véhicules importés..."